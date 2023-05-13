日本共同社13日引據多名G7相關人士透露，七大工業國集團（G7）將在19日至21日舉行的首腦會議（G7廣島峰會）的經濟安全保障相關討論中，擺出不允許貿易等經濟領域威壓（經濟脅迫）行為的姿態。G7各國正協調在首腦聲明之外，制定專注於經濟安保的附屬文件。

報導說，附件內容是譴責限制與政治對立國家之間進出口的政策等。這似乎是日本政府以緊張升溫的台海局勢為背景，主導了由G7表態會毅然採取對抗措施。去年在德國舉行的G7峰會雖然也就加強警惕包括經濟威壓在內的威脅達成共識，但此次若制定有關經濟安保的附件，則將是罕見舉措。

計畫在G7廣島峰會最後一天發表的首腦聲明與附件中，寫明「G7將對抗經濟性的強制措施，力爭實現供應鏈強韌化和公平競爭」。日本首相岸田文雄向各國提出了要求，希望由G7作為核心，展示對中國等的明確立場。

具體來說，將在半導體、重要礦物和農產品上，強化擺脫對華和對俄依賴的機制。中國在2010年尖閣諸島（釣魚台列嶼）附近發生撞船事件後，大幅限制對日本出口稀土。近年則禁運台灣產鳳梨，還對澳大利亞產葡萄酒實施了關稅制裁。