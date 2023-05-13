新北市政府舉辦「2023北海岸時尚藝術季」，今日在富基漁港凸堤碼頭舉行院校街舞大賽，以及與輔大織品服裝學院合作的時尚展覽，為漁港帶來不同的風貌。最後街舞大賽由台北市立大學街舞團奪冠，獲得2萬元冠軍獎金，時尚展覽則邀請學生設計師進行作品解說，並由新北市政府漁業及漁港事業管理處長張麗珍頒發感謝狀，鼓勵青年堅持夢想。

院校街舞大賽由來自東南科技大學、黎明技術學院、崇右影藝科技大學、臺北市立大學、醒吾科技大學及萬能科技大學等6所在街舞領域具有代表性的大專院校進行一場場熱血的街舞Battle，並邀請知名的街舞舞者田拓及Aya擔任評審，最後在經過一番激戰後，由台北市立大學街舞團隊奪下冠軍榮耀，以及2萬元的獎金。

此外，富基漁港也跟輔大織品服裝學院合作舉辦「輔大織品服裝學院時尚展覽」，以海洋作為展覽主題，納入永續環保議題，不僅讓學生設計師展示作品外，更現身解說作品的創作概念。透過街舞及時尚展，以動靜皆宜的方式，打破人們對於漁港的既定印象。

農業局長李玟表示，新北市政府近年來致力推動嗨漁港計畫，期望翻轉及活化漁港並與青年學子、環境生態、在地攤商及漁民共榮共好，希望將時尚藝術及青年流行文化帶進漁港的同時，亦與富基魚市合作推出藝番賞的滿額抽獎活動，進而帶動當地漁港觀光休閒經濟讓在地店家產生認同感，並提供才華洋溢的青年學子發光發熱的舞台，顛覆傳統印象，打造漁港新風貌。