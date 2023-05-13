樂天桃猿黃子鵬修正前1場錯誤，13日面對富邦悍將先發主投8局失2分，加上楊晉豪開轟棒打老東家，以4比2拿下2連勝，甩開統一獅單獨暫居領先位置。

黃子鵬前一場先發面對味全龍5.1局失6分、吞下本季第3敗，總教練曾豪駒當時點出問題點是在心理層面，「只要想法簡單就好。」今天黃子鵬與經典賽隊友江少慶同場競技，最終由他勝出。

前7局黃子鵬只讓富邦打者敲出3支安打、無失分，用球數也十分精簡，8局續投雖被李宗賢、王正棠連續敲安，失掉2分，但他即時回穩，終結者豪勁成功「關門」，打線則把握3局上得分機會攻下4分。

黃子鵬此役共用104球投8局，投出5次三振、1保送，被敲5支安打、失2分，拿下本季第3勝。曾豪駒說：「子鵬今天專注度很好，投球節奏跟之前比明快許多，控球也有一定水準。」

面對今年找回身手的江少慶，桃猿在他投球任內吞下10K，但靠著第3局、包含楊晉豪的3分炮在內，一口氣攻下4分，曾豪駒說：「三振多代表他今天狀況不錯，我們只能把握很少的機會進攻。」