國民黨立委桃園市5選區（平鎮、龍潭）在市議員舒翠玲宣布退選後，剩下市議員黃敬平對決現任立委呂玉玲，黃今天晚間邀請台北市大安區剛贏得民調初選的總統府前副祕書長羅智強，陪同在龍潭夜市掃街拜票。羅說之前2人一起輔選張善政打贏漂亮選戰是革命戰友，來為老朋友加油打氣，也希望民眾多多支持黃敬平。

羅智強說，黃敬平的戰力有目共睹，自己也剛完成初選民調選戰，坦白說每天只睡3小時累到不行，尤其今天是母親節前一天，行程全滿跑了10多個行程，但還是要來幫黃敬平加油打氣。他提到，之前自己想要角逐桃園市長，過程黃給予很多鼓勵和幫忙，之後也一起輔選張善政打贏桃園市長漂亮選戰，2人是革命戰友，希望民眾多多支持黃敬平。

黃敬平則說，除恭喜羅智強通過民調初選外，也說自己初選這一仗不好打，但是會全力以赴，在國民黨內包含羅智強、徐巧芯都是他的好朋友，大家一起打過無數次公共議題，也在總統、立委等選戰一起努力過，去年他也參與羅智強在桃園的苦行，有像是羅、徐這樣的強戰隊，自己也一定要追隨腳步同樣贏得初選民調。

他說，未來他和羅智強、徐巧芯等一起進入立法院，一定會組成最強的國會連線，也會發揮監督最強戰力，希望民眾給予他們支持，讓每一個人都順利當選。適逢母親節前夕，2人除沿途向攤商、民眾拜票外，也分送康乃馨給民眾多了溫馨過節氣氛。