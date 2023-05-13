營造商「華熊營造」遭市府開罰9萬；據了解華熊營造在台以創立近50年，101大樓、陶朱隱園、雪山隧道都是公司建案。（杜宜諳攝）

營造商「華熊營造」遭市府開罰9萬；據了解華熊營造在台以創立近50年，101大樓、陶朱隱園、雪山隧道都是公司建案。（翻攝照片）

營造商「華熊營造」遭市府開罰9萬；據了解華熊營造在台以創立近50年，101大樓、陶朱隱園、雪山隧道都是公司建案。（翻攝自公司官網）

北市信義區崇德街60巷今（13日）下午出現長20公尺、寬3公尺、深度2至3公尺的巨大天坑，初判是隔壁新建工程施作連續壁時，工程滲水導致路面地層下陷，營造商「華熊營造」遭市府開罰9萬、建築師李天鐸也被罰9萬；據了解華熊營造世間日本企業，在台創立近50年，101大樓、陶朱隱園、雪山隧道都是公司建案。

根據工地公告，建案承造人為「華熊營造股份有限公司」，華熊營造是日本知名營造公司「熊谷組」1974年在台灣創設，企業理念是秉持「遵守法令」、「工程安全零災害」、「工程品質無瑕疵」，所蓋的建築遍及全台，包括台北國際金融中心（101大樓）、中華「陶朱隱園」、新光摩天大樓、世界貿易中心（國際會議中心）都是華熊營造的作品。

華熊營造除了涉及商業大樓、住宅外，連高科技廠房、隧道、水庫、高爾夫球場都有涉入，像是雪山隧道、德基水庫也是該公司的作品；此外，房市達人Sway在臉書發文提到，「東禧建設的東昀昀 ，又是華熊營造 ，以及我不喜歡的李天鐸建築師，全台興富發都被檢查了，驚人的恐怖的爛，再不廢他的牌，只會更恐怖」。

北市建管處初判是建案施作連續壁，結果滲水所導致地層下陷，將依《建築法》開罰營造廠、監造人（建築師）各9萬元，目前已勒令停工。

目前現場已經針對坑洞進行灌漿作業，工地則請消防隊的水車進行灌水，讓兩側壓力得以保持平衡。而坑洞上方的公寓，目前已經撤離16戶，其中有10人需要安置，已安置在信義區內的某家旅館，所有住宿費用都會由營造單位負責；市長蔣萬安也到場視察，並責成相關局處單位進行緊急處置，也要求局處找出這次地面塌陷的原因，並且盡快排除以免面積擴大。