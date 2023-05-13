去年從富邦悍將交易到樂天桃猿的楊晉豪，13日棒打老東家，3局上從江少慶手中敲出本季首轟，3分炮助隊擴大領先，但他坦言開轟是意料之外，在二軍總教練陳瑞振提點下，今年更看重守備課題。

桃猿打線今天全場吞下13K，其中有10K來自江少慶，但桃猿把握第3局得分機會，成晉安打助隊先馳得點，楊晉豪再補上3分炮擴大領先優勢，這一轟不只是他本季首轟，也是他改披桃猿球衣後第1支全壘打。

「其實沒有特別追求全壘打，就讓它自然發生。」楊晉豪坦言，今年江少慶狀況十分理想，因此賽前有特別做準備，執行賽前設定策略，「但我一開始也不知道會飛出去，以為只是安打。」

總教練曾豪駒對於楊晉豪的表現也給予肯定，「他一直都做好準備，上一軍後對比賽專注提升，他也認知到自己的角色，在守二壘要更穩定，他也勝任得很好。」

楊晉豪也說：「今年最大目標是在守備，振總有提醒，不管打擊如何，守備都要很穩定，這也是我今年最重要的課題。」