新北市政府民政局今（13）日於新莊體育園區舉行「惜惜地球友善市集暨浴佛節」活動，邀請友善農特產、綠色輕食等70間商家設攤，以行動實踐佛陀的慈悲心，更宣讀環保宣言，祈願佛陀福澤蒼生、市民平安健康。

農曆4月8日為釋迦牟尼佛誕，新北民政局提前於今天舉行相關活動，現場除了有浴佛儀式區外，還舉辦惜惜地球友善市集，除了友善農特產、綠色輕食設攤外，更要求所有攤商使用環保包裝、二次利用的紙袋或容器來販售商品，場內也禁止免洗餐具，落實友善環境、愛護地球。

民政局長柯慶忠表示，感謝靈鷲山基金會將佛陀悲憫眾生的精神化作具體行動，舉辦市集推廣環保減碳，期盼每個人都能為我們生長的土地盡一份心力。

活動現場更宣讀環保宣言，也舉辦有穿著或配件有「白色元素」及「自帶環保餐具、環保袋」者，就能獲得小麥環保筷、口罩或享指定攤位所提供的優惠折價的活動，需多民眾特別響應，穿上白衣參加，象徵響應讓地球回歸美好的新生活態度。