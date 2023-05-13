新竹街口攻城獅於13日展開「新竹好野人」主題周，雖已確定無緣季後賽，但仍舊吸引6023人進場力挺。攻城獅本周傷兵潮緩解，田浩、蕭順議、朱雲豪皆進入登錄名單。攻城獅一開賽即靠著本土球員與洋將聯手，先發五人於首節皆有得分紀錄，上半場即領先超過雙位數，終場攻城獅以110比95擊敗全本土出戰的新北國王，終止近期7連敗，明日下午5點將是攻城獅本季最後一場賽事，於主場迎戰台北富邦勇士。

攻城獅今日五人得分上雙，以李家瑞表現最為突出，單場命中四顆三分球攻下18分、4籃板，賽後李家瑞也向全場獅紫軍喊話：「謝謝你們願意進場為我們加油，明天是本季最後一場比賽，我們一樣會全力求勝打出精彩的比賽。」攻城獅成功終止近期7連敗，林冠綸總教練表示：「今天要非常感謝全隊球員在確認沒晉級季後賽的前提下，依舊拼盡全力上場比賽，打出一場精彩的賽事。」

高國豪今日出賽35分鐘攻下12分、3籃板與10助攻，談到今天雙十的成績，高國豪認為今日對手禁區主將未出賽，所以自己轉變打法，多把機會製造給隊友。攻城獅今日賽事雖被稱為「消化比賽」，但依舊有超過六千位球迷進場，高國豪感動地說：「今天一踏進球場時看到這麼多球迷，真的非常感動，感謝大家不離不棄，我們會持續做好本分，讓大家覺得買票進場是值得的！」

本周攻城獅主場「新竹好野人」主題周正式展開，12日夜宿球場活動共吸引破30位獅紫軍參與，一同於攻城獅主場地板上紮營。攻城獅球團安排球星宋宇軒親自指導球迷搭帳篷技巧，並邀請中式麵館連鎖品牌翟九麵館至攻城獅主場舉辦水餃DIY課程！除此之外，攻城獅也將主場館室內空間化身為夜遊尋寶關卡，讓獅紫軍透過遊戲更了解日常攻城獅球星、吉祥物的小秘密。在活動尾聲，李家瑞與曾柏喻更驚喜現身「營地」，與獅紫軍分享賽季心得，讓所有球迷滿載而歸。