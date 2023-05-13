韓國正妹實況主企鵝妹Jinny來台展開「徒步環台之旅」，全程都開直播與網友互動，途中還遇到不少粉絲送禮，讓她感受到在地人有多熱情。企鵝妹今（13日）遇到男粉絲送一疊金紙，還說想陪她走一天，但她委婉拒絕；事後企鵝妹好奇金紙用途，得知是燒給神明或死人後心情超不舒服，趕快把金紙丟到超商垃圾桶。

企鵝妹宣布徒步環台之旅後，話題不斷，每天都有大量觀眾鎖定她的直播，一度還出現陌生男子尾隨，也讓粉絲相當擔心她的安危；企鵝妹不只在直播時有人抖內，環島途中還有粉絲會到她行經的路線上等她，專程前去送禮物，也讓網友隔著螢幕都感受到企鵝妹的超人氣。

企鵝妹收到男粉絲送一疊金紙，得知用途後超傻眼。（圖／摘自企鵝妹直播）

不過，今日有一名自稱是急救員的熱情男粉絲，把一疊金紙送給企鵝妹，聲稱能夠保平安，還關心她徒步環島腳會不會不舒服，釋出好意能幫她按摩或是陪她走一天，但最後被企鵝妹委婉拒絕；在與男粉絲道別後，企鵝妹繼續她的旅程，也問聊天室網友「黃色的紙是什麼？」

有不少網友馬上替企鵝妹解惑，解釋金紙是燒給神明或死掉的人，許多人都建議她趕快丟掉，企鵝妹得知金紙真實用途後很錯愕，一臉不舒服的神情，隨後走到超商把金紙丟到垃圾桶。而《批踢踢實業坊》鄉民們也都看不下去，砲轟男粉絲居心叵測，「紅包裡面紙錢好可怕」、「還想身體接觸…超噁」、「不要讓外國人為難好嗎」。