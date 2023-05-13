明天就是母親節，國民黨新北市第八選區（中和）立委初選參選人張智倫今（13日）晚在中和國中舉辦「母親節感恩之夜」，逾千名支持者擠爆現場，高呼「唯一支持張智倫」，立委陳玉珍、中廣董事長趙少康、前台南市議員謝龍介等也親自到場幫張智倫站台，力挺張智倫通過初選。

中廣董事長趙少康到場挺張智倫。（王揚傑攝）

趙少康稱讚張智倫擁有美國和台灣的會計師執照，而立法院沒有一個會計師立委，卻是一堆律師，民進黨執政無法無天，前瞻預算8800億元，國防預算2400億元，都是大家的納稅錢，被民進黨糟蹋浪費，我們絕不能繼續容忍，要有專業的會計師幫忙監督，不論是誰執政，都需要會計師立委，所以要支持張智倫，幫納稅人監督政府，也希望明年選舉把民進黨政府推翻。

謝龍介表示，一個國家、一個政黨如果沒有給年輕人機會，國家就沒有機會，很多法案國民黨都說要協商，但民進黨都沒有協商就通過，現在萬物齊漲，年輕人多難過，所以要把不公不義的政府換掉，希望人民要過好日子，兩岸和平不要戰爭，優秀的年輕人不能讓他孤單，初選支持張智倫，更要相挺年輕人。

立委陳玉珍懇請鄉親支持張智倫。（王揚傑攝）

陳玉珍則說，疫情期間很辛苦，就算有國家隊，大家還是都要排隊，政府說要讓民眾安居樂業，但都不是這回事，每次要爭取什麼都不能商量，所以拜託大家，中和需要有戰鬥力的張智倫。

國民黨新北市第八選區（中和）立委初選參選人張智倫今晚舉辦「母親節感恩之夜」。（王揚傑攝）

張智倫表示，國民黨中和立委初選將於5月17日至19日舉辦電話民調，5月20日黨員投票，「地方議員不能少、中和立委多一席」，才是真正符合中和民眾的最大利益，懇請民眾支持張智倫。