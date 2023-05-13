總統蔡英文今( 13 日)出席「2023今周刊第8屆總統與高中生面對面論壇」，不少高中生關心台海緊張局勢，「中共攻台，台灣是否有實力抗衡」成最受關注議題。對此，蔡英文回應，如何防止衝突跟戰爭的發生，非常重要的事情，強調「戰爭不是選項」。但網友對此回應也相當不滿，「問A答B」、「非選項但狂買武器」、「要是非綠這種回答，就會被罵中共同路人」。

對於高中生提問「中共攻台，台灣是否有實力抗衡」，蔡英文表示，我們跟中國大陸之間的問題，終究是要以「和平」的方法來尋求解決之道，如何防止衝突跟戰爭的發生，非常重要的事情。

蔡英文強調，台海不是傳統兩岸問題，是全球性問題、攸關全球經濟供應鏈安全，如何解決區域或是台海問題，以和平方式解決，這是大家共同參與的過程。她也表示，全球已經有共識，一定要用和平的方式解決，戰爭不是選項。

相關貼文也在PTT上引發鄉民討論，不少網友都批評「問A答B，民進黨拿手招數」，認為蔡英文沒有正面回應；也有認為民進黨又是雙標，「要是非綠這種回答，就會被罵中共同路人」；也有人反問「那買武器幹嘛？維穩用？」「那兵役變一年幹嘛？」「要不要乾脆廢掉國軍」。

但有網友認為，「回答有實力就會說激怒對岸，怎麼回答都不行」、「戰爭又不是台灣這邊能控制的」、「戰爭不是我們的選項，但是對岸打過來，也要有防禦能力」。

網友也嘲諷，「妳的回答不就是以前妳們所謂的投降仔的回答」、「換藍白郭講還不被噴爆」、「辣台妹又變投降派囉」、「大小姐這樣回答叫底下綠委怎麼選」、「這回答會被蘇貞昌嗆：妳是不是要投降？」、「抗中保台唯一相信民進黨！」