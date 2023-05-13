南韓一名女歌手驚傳在家身亡，雖然目前身分尚未被證實，但根據線索網友推敲是曾登上《不朽的名曲》的歌手海秀，並紛紛湧入她的社群留言，希望不是她。

據韓媒報導，一名女歌手12日被發現陳屍家中，警方在現場發現她手寫的遺書，懷疑是輕生。而根據媒體曝光的資訊，該名女歌手大學專攻國樂，是精通韓國傳統藝曲「盤索里」的才女，後以Trot（演歌）歌手身分出道，以堅強的歌唱實力備受矚目，出演過不少音樂和綜藝節目。

而雖然目前女歌手身分還未公開，但網友根據線索，懷疑是上過《玩什麼好呢？》、《不朽的名曲》的歌手海秀，韓媒試圖與她聯繫，但目前還未收到任何回應，不少粉絲和業界製作人也紛紛到她社群底下留言希望不是她，並要她趕緊和大家聯繫，也有人認為還未證實前，不應該隨之起舞。

海秀畢業於韓國藝術綜合學校傳統藝術學院，專攻盤索里，2019年出道，而她最後一次在節目中亮相，是今年1 月參加《不朽的名曲》「張允瀞篇」。

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