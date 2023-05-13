魏如萱今（13）舉辦「HAVE A NICE ：DAY 2 YOU」小巨蛋演唱會，邀來好友蔡旻佑同台合唱〈被雨傷透〉等歌，2人繼音樂劇《向左走向右走》後再度合作，她自嘲「大家會不會看膩啊」，隨後話鋒一轉，大讚他是「Best Friend Forever」，憶及2人之前演音樂劇，「在劇場裡我的手很冰，他會把我手拉去，用他的手給我溫暖」，熟到演出結束後，他一路從台前將她抱回後台房間。

魏如萱今邀蔡旻佑擔任演唱會嘉賓。（粘耿豪攝）

魏如萱還讚蔡旻佑很貼心、常保護她，2人因此建立革命情感，「我可以很放心地相信他、抱著他，在我生命中是很重要的朋友」，而他不僅在台上公開表白「我愛妳」，還幽默反問她「是不是對我愛不釋手」，她則作勢要掀起他身上穿的寬鬆高衩褲，嚇得蔡旻佑趕緊求饒，直呼：「不行啦，我沒有剃（毛）。」全場尖叫聲連連。

魏如萱今邀蔡旻佑擔任演唱會嘉賓。（粘耿豪攝）

魏如萱之前疑因感冒未癒又頻繁飛行，導致聽力出現障礙，康復後昨送上完美演出，魏如萱分享心路歷程，表示先前因藥物副作用，會嗜睡、心悸，所以決定不吃藥「讓它慢慢好」，坦言自己對事較執著，「經過這次我自己也反省很多，耳朵塞住好像在告訴自己不要太固執，可能心理層面也會造成生理不舒服」，提醒自己與粉絲們都要注意身心平衡。