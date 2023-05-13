演藝圈知名銀色夫妻檔曾雅蘭與侯昌明結婚21年，堅定感情眾人皆知，經常在社群平台放閃，近來曾雅蘭發布貼文，透露想單獨帶小孩去韓國旅遊，老公卻一直不肯放行，還緊握住她的手，說出超級肉麻的話，讓她只好撂狠話：「晚上還要服侍你，根本無放鬆可言！」

曾雅蘭12日在社群平台表示將帶女兒去韓國，但不希望老公跟著去，結果老公突然緊握她的手，同時說道：「妳星期一就要出國了，妳還沒出去我就開始想妳了」，讓她覺得很無奈：｢果然～黏TT」，接著說：「平時你跟朋友一起去打球，我從來都沒有管過你，難道你不能難得的讓我跟妹妹放鬆出國玩嗎？」

結果侯昌明並未死心，不捨地說：「妳跟我一起也可以啊～」，被曾雅蘭拒絕：「我不想出國的時候，還要聽到你說好貴喔，這個家裡有，那個妳好多」，同時回覆：「而且我出國就是要放鬆，晚上還要服侍你，根本無放鬆可言」，毫不拐彎抹角點出對侯昌明的了解，讓他只好投降，也為曾雅蘭換來快樂的假期。

網友被夫妻倆的對話逗笑，紛紛回應：「我只看到一句重點：晚上還要服侍你！」、「沒辦法，娶到優質的美嬌娘」、「我真的也不喜歡黏TT的另一半，我會暴怒，雅蘭趁那幾天好好的享受自由」、「有老公這麼疼愛著很幸福！旅途愉快」、「會不會是怕出去狂刷卡？」、「只能告訴自己，這是另類的甜蜜負擔。」