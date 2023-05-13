台中捷運日前發生興富發建案之工程吊臂墜落，砸中捷運車廂造成1死10傷的事故。事發後台北市建管處也啟動工地總檢查以確保工地安全，13日也突襲檢查興富發及其營造廠相關公司於北市施工中6處工地，共有3件有未依規定設置警示燈、圍籬未設置防溢座，及未施做圍籬綠化及施工架置放材料等缺失，因此按照建築法開罰54萬元。

北市建管處施工科13日表示，台中市發生高空塔吊事故後，建管處除要求全市工地加強自主巡視檢查，及立即啟動工地總檢查以確保工地安全外，並於今日突擊檢查興富發及其營造廠相關公司於北市施工中6處工地，其中工程進度3件申報連續壁、2件分別申報地上5樓板及屋頂版、1件拆除作業中。

建管處表示，檢查結果尚無發現重大缺失，不過有3件有未依規定設置警示燈、圍籬未設置防溢座，及未施做圍籬綠化及施工架置放材料等缺失，未落實周邊環境安全維護之違規缺失，現場已飭令承造人盡速完成改善，並應加強相關安全措施確實依照「臺北市建築物施工中妨礙交通及公共安全改善方案」做好周邊環境安全維護。

建管處最終也依照檢查結果，按建築法第63-69條及第89條規定分別予以裁罰，共計裁罰54萬元。建管處表示，除了興富發之外，將全面持續針對施工中建築工地辦理工地總檢查。