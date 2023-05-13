任何身體的小毛病都有可能是警訊！一名27歲的女患者肚子痛長達半年，跑了3間診所都被診斷為脹氣，最後受不了疼痛又換了一間診所，經過超音波掃描後發現，有「卵巢癌腹膜轉移」的跡象。台灣癌症基金會指出，卵巢癌初期沒有明顯症狀，等出現腹部腫大、食慾不佳、脹氣等腹部症狀時，通常已經晚期。

開業診所院長傅裕翔醫師在臉書粉專發文表示，日前有一名27歲的女患者因為腹部疼痛就醫，自述這樣的情況已長達6個多月，曾為此跑了3間診所求助，得到的答案都是「脹氣問題」，吃藥又遲遲不見好轉。傅裕翔了解女患者的病史後，決定為她安排超音波掃描。

掃描的結果出乎意料，傅裕翔發現女患者的腹部有疑似卵巢癌腹膜轉移（peritoneal metastasis）的跡象，傅裕翔解釋，腹膜轉移較棘手，恐引起腹腔積液、腹部腫脹、腹痛等症狀，於是他立即將女患者轉診到大醫院做更詳盡的檢查。

果不其然，女患者確實罹患卵巢癌且併發腹膜癌，「雖然情況讓人十分擔心，但慶幸的是她及時確定病情，儘早開始進一步化療」。傅裕翔也藉此個案提醒，腹痛不容忽視，特別是當傳統治療未能見效時，及早就醫、及早診斷尤其重要。

根據台灣癌症基金會資料指出，卵巢癌占婦科癌症中極高的比例，多數人在初期沒有明顯症狀，發現時已擴散至腹腔，進入癌症晚期，卵巢癌第三、第四期的症狀為腹部腫大、食慾不佳、脹氣等腹部症狀，若腫瘤壓迫到其他器官，可能引發頻尿和排便習慣改變，若想要在早期診斷出卵巢癌， 最好於每年子宮頸抹片檢查時，也安排做骨盆腔內診，一旦查出卵巢有腫塊，就要立即做超音波掃描。