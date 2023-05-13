鼓鼓（呂思緯）上月底迎接39歲生日隔天，首次在社群中認愛交往10年的女友大元（林艾璇），並附上系列親吻的放閃照，立刻湧進各方滿滿祝福，他今（13日）在信義區舉辦新專輯《跳舞在米蘭》簽唱會，受訪時除了感謝粉絲支持，也大方還原認愛當下情形，透露大元就在他旁邊，但他沒有事先知會大元，笑說：「她很雀躍，她很多朋友傳訊給她，一直沈浸在開心的世界」，至於婚戒買了沒？鼓鼓坦言還沒，「但一切都在計畫中」。

鼓鼓今在信義區舉辦簽唱會。（相信音樂提供）

聊起〈當我變成我們〉目前累積點閱突破300萬，他表示以前沒關心，但歌迷朋友們都一直提醒我，300萬是和大家一起達成的，他嘴甜地說「在寫這首歌會想到歌迷成長，每次唱這首歌都覺得不是一個人在唱」，接著許願如果破千萬，要和好兄弟蕭秉治一起開流水席。

今是鼓鼓官宣認愛大元後首度露面，他表示：「雖然我私下很少討論感情，10年是一個很美好的事，想跟大家分享，10年真的很珍貴，透過我生日和大家分享我的幸福。」被問是不是求婚了？他表示沒有，因為朋友看到也有問這題，有什麼事一定跟大家分享。至於讓女生等10年，大元有沒有暗示想婚？鼓鼓則說：「不同階段會有不同想法，她工作也很多，順其自然。」

鼓鼓今在信義區舉辦簽唱會。（相信音樂提供）

好友蕭秉治認為他會比較早結婚，鼓鼓不甘示弱笑說：「我們其實也很少聊感情，搞不好他比我早！」屆時求婚會不會給驚喜？鼓鼓表示「我不透露，怕她看到，避而不談」，雖目前還沒買婚戒，但他已見過大元爸媽，母親節應該會和大元還有媽媽一起吃飯。