警方以侵占罪受理案件，卻引發網友不滿，認為祖孫三代行為根本是搶劫，應該用強盜罪辦理。(圖／爆料公社)

喵星人獨特魅力，讓許多人都自願當貓奴，但近日發生一起離譜當街擄貓事件。一名男童看到泰籍鄰居家的寵物貓，相當喜愛，開口問「可以送給我嗎」，遭拒絕後，父母與阿嬤竟聯手擋人，強硬抱走貓咪，引起公憤，網友大罵「台灣人到底怎麼了」。

網友在「爆料公社」發文表示，北市一名泰籍屋主因為家中大掃除關係，將貓籠暫時放置在門口，並委由上門探視的泰籍友人顧著，接著出門工作，此時一名男童看到後，相當喜愛，在泰籍友人答應下，與貓玩了一陣子，之後卻開口「可以送給我嗎」。

屋主表示貓咪是女兒的，飼養已久，不可能就這樣送人，未料下一秒男童雙親突然現身，連阿嬤也加入戰局，由母親與奶奶負責擋住泰籍友人，父親搶走貓籠後隨即騎車離開，不會說中文的泰籍友人不知無力抵抗，只好先拍照存證，之後轉告回家的泰籍屋主。

泰籍屋主回家後，立刻到搶貓的鄰居家理論，要討回小貓，但對方不但不歸還，更口出惡言，趕走屋主，最後屋主只好報警處理，警方也已侵佔罪嫌受理報案，但讓人擔心的是，小貓下落不知去向。

原PO大嘆，台灣最美的風景是人，但是最惡劣噁心的也是人，竟然大白天會發生強搶事件，還是在自己孩子面前搶的，做出最壞示範，丟光台灣人臉。

不少網友也看傻眼：「喜歡嗎？把拔搶給你」、「為什麼不去讓養流浪貓，要用搶的」、「好噁心的一家人」、「全家都是垃圾」、「拜託警察好好辦，不要變國際笑話」，也有人對警方處理方式非常不滿：「這根本搶劫了，竟然用侵占罪受理？」、「那以後去搶銀行是不是也可以算侵占就好」、「這應該用強盜罪辦吧」、「不是都說結夥搶劫，唯一死刑嗎」。