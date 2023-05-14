泰國國會大選明天登場，這是泰國2014年軍事政變後第二次大選。各大政黨把握今天白天進行最後掃街造勢，總理帕拉育尋求連任，被各界認為贏面大的為泰黨則努力爭取年輕選票。

泰國國會眾議院選舉將在14日登場，今年的選民共有5228萬餘人，已有約200多萬人在7日完成提前投票。

This election is more important than ever. This Sunday, get out and vote! pic.twitter.com/FVj3R0qHDY — Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) May 12, 2023

今年的大選參選的主要政黨包括執政聯盟的公民力量黨（Palang Pracharath）、民主黨（Democrat）、泰自豪黨（Bhumjaithai）以及泰國國家發展黨（Chart Thai Pattana），在野黨陣營包括為泰黨（Pheu Thai）和前進黨（Move Forward）。

由於泰國法律規定選舉前一天晚間6時之後不能有造勢活動，各大政黨把握最後時間，今天白天在大曼谷地區進行最後掃街造勢。

這次被各界看好贏面相當大的為泰黨今天早上在總理候選人貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）和賽塔（Srettha Thavisin）的帶領下，從民主紀念碑（Democracy Monument）出發，以車隊方式沿路拜票到了年輕人聚集的暹羅區（Siam），希望吸取更多年輕選票。

貝東塔受訪表示，他們要邀請新世代以及首投族打開心胸投給為泰黨，因為為泰黨已經有超過20年的經驗，大家可以仔細看看為泰黨提出的政策以及過去為泰黨成功執政的經驗，不要對為泰黨有負面的看法。

賽塔表示，泰國正站在一個關鍵的時刻，看看泰國過去幾年的經濟表現，「泰國人不能再等了，泰國需要一個可以立刻上手的政府。」對於明天的選舉是否能有壓倒性的勝利，賽塔和貝東塔異口同聲表示：「當然！」

廣受年輕人歡迎的前進黨今天在黨主席皮塔（Pita Limjaroenrat）帶領下以車隊方式繞行曼谷，沿路許多支持者紛紛衝出來送食物或送花，不少年輕選民看到皮塔的車隊激動大喊，等在路邊就為了和皮塔握手拍照。

皮塔受訪表示，他們的政策不只照顧到新世代，也有很多政策照顧到甚至嬰兒潮世代，皮塔表示，前進黨的目標是透過去軍事化、反獨裁以及去中央化的概念建立真正的民主，讓泰國可以往前邁進。

原來由公民力量黨在2019年大選後推舉為總理的帕拉育（Prayut Chan-o-cha）這次和公民力量黨分道揚鑣，在選前跳到新政黨團結建國黨（United Thai Nation）繼續尋求連任。

帕拉育今天同樣帶領各選區候選人在大曼谷地區掃街造勢，他受訪表示，任內做了非常多的事，他希望繼續為泰國將這些政策延續下去。

泰國國會眾議員共500席，2021年國會表決通過憲法修正案，恢復選民一票選人、一票選黨的單一選區兩票制，並將眾議院區域候選人的席次從目前350席增為400席，政黨名單的席次從150席減為100席。