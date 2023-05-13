周杰倫「嘉年華世界巡迴演唱會」香港站，近日在中環海濱活動空間一連舉辦7場，不少大咖港星都現身觀眾席支持，「歌神」張學友也特別贈送禮物加油打氣，並附上一張手寫卡片，讓周杰倫感受到無比溫暖，甚至形容學友哥是他心中的太陽。

周杰倫分享張學友的手寫卡片。（翻攝周杰倫 IG）

周杰倫今（13）日在IG限時動態分享一張手寫卡片，清楚可見張學友親筆寫下祝福，除了提及演唱會剩下最後2場，還特別送上一盒「太陽之子」芒果，希望可以為周董帶來好天氣，順利成功的完成這次香港演唱會。周杰倫開心表示「謝謝學友哥」，還幽默說「有你的鼓勵，在我心裡已經出太陽了」。

周杰倫《最偉大的作品》專輯榮獲2022年IFPI全球銷量冠軍的認證，今在香港演唱會第6場開唱前，無預警播放〈倒影〉MV，讓現場歌迷又驚又喜，播出同時，周杰倫官方YouTube頻道也同步推出，令全球歌迷直呼「幸福來得太突然」。

周杰倫今開唱前首播〈倒影〉MV，讓現場歌迷是又驚又喜。（杰威爾提供）

〈倒影〉旋律真摯動聽，由方文山填詞，將法國的葡萄莊園、地窖橡木桶、油畫顏料散落的閣樓、歐洲中古世紀石板路等情境寫入歌詞中，聽著音樂彷彿身歷其境，有別一般流行歌曲都是整首歌完成後再拍攝MV，〈倒影〉這首歌是先有MV構想、而後才有歌詞，大自然風光帶給周杰倫不少創作靈感。

他跟方文山分享，討論要寫一首跟「倒影」有關的歌曲，方文山說：「杰倫對這首歌的MV已經有了構想、畫面，也提到聖米歇爾山，他把畫面場景跟我講，我就用文字精準地去還原他腦海中的畫面。」其中歌詞「你的倒影是我帶不走的風景」，儘管美景帶不走，MV導演周杰倫就用音樂與影像將其保留在歌迷的心中。

聖米歇爾山是一座岩石島，海水退潮時周圍的沙岸會顯露出來，漲潮時就變成一座被海水包圍的孤島，這座中古世紀的沙丘堡壘轉瞬就變成壯觀的海上城堡，聖米歇爾山與水面上的倒影相互輝映，周杰倫置身其中，如夢似幻的景致成為了「最偉大的作品」專輯封面，而「倒影」MV除了可見聖米歇爾山的美景，也品味了這座歷史古蹟的中世紀建築，此外還出動空拍機登頂鳥瞰，將無敵海灣景致盡收眼底。

由於巴黎到聖米歇爾山的路程不算短，周杰倫與工作人員一行人特地在前一晚就出發，從巴黎開車開了5個多小時才到達，他們先是在周圍的旅店住一晚，趕在天亮之前就前往聖米歇爾山取景，好捕捉早晨最好的光線，而聖米歇爾山的夕陽也美得像幅畫，導演周杰倫自然不會錯過，於是就把聖米歇爾山一天裡不同時間點的美都拍進MV裡。