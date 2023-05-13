女星陳妍希與男神老公陳曉因合作《神鵰俠侶》，兩人相識相愛，2015年8月認愛，隔年7月宣佈登記結婚消息，育有一個寶貝兒子小星星，不久前陳妍希罕見曝光6歲兒正臉照，被形容神複製帥爸陳曉。而陳妍希最近帶著小星星與陳喬恩聚會，陳喬恩透露小星星自曝不想長得帥「普通就行」，讓全網超羨慕，紛紛直言「基因不允許啊」。

陳妍希和陳曉結婚多年，兩人有一個寶貝兒子小星星，一直以來他們都很保護他，鮮少公開小星星真面目，直到51連假陳妍希帶小星星一起露營，意外曝光他的正臉，網友一看都說「根本迷你版陳曉」；而陳喬恩昨（12日）曬出與陳妍希聚會照，小星星再度入鏡，但這次就用貼圖巧妙遮住他的小臉。

不過，陳喬恩分享在聚會上，小星星自曝不想長得帥又好看，還說「只想普普通通就行了」，講出這些話的小星星讓陳喬恩很驚訝；在演藝圈出道多年看過數不清帥哥的陳喬恩，還是忍不住讚嘆，「但是你（小星星）長得也太好看了吧」。

許多網友看到陳喬恩一席話都很贊同，小星星才6歲就是個小帥哥，以後一定不得了，想要長得普普通通應該很困難，「你是陳曉和陳妍希的兒子，普通不可能」、「基因不允許啊，小朋友」、「小星星你注定長得帥又好看」、「有其父必有其子耶，陳曉說過自己不符合美男子標準，兒子才6歲就說出不想長得帥又好看」。