魏如萱今（13日）起連2天舉辦「HAVE A NICE ：DAY 2 YOU」小巨蛋演唱會，母親節前夕開唱誠意滿滿，不僅邀好友蔡旻佑合唱〈被雨傷透〉等歌，2人在台上互相表白示愛，魏如萱還加碼挑戰羅志祥分身朱碧石的〈買冬瓜〉，她奮力與2位裝扮成朱碧石模樣的男舞者載歌載舞，惹得滿場1.1萬名觀眾叫好連連，氣氛超嗨。

魏如萱今晚在小巨蛋舉辦演唱會。（粘耿豪攝）

魏如萱與蔡旻佑繼音樂劇《向左走向右走》後再度合作，她自嘲「大家會不會看膩啊」，隨後話鋒一轉，稱他是「Best Friend Forever」，憶及2人之前演音樂劇，「在劇場裡我的手很冰，他會把我手拉去，用他的手給我溫暖」，熟到演出結束後，他一路從台前將她抱回後台房間。

魏如萱今晚在小巨蛋舉辦演唱會。（粘耿豪攝）

魏如萱還讚蔡旻佑很貼心、常保護她，「我可以很放心地相信他、抱著他，在我生命中是很重要的朋友」；他今不僅在台上公開表白「我愛妳」，還幽默反問她「是不是對我愛不釋手」，她則作勢要掀起他身上穿的寬鬆高衩褲，嚇得蔡旻佑趕緊求饒，直呼：「不行啦，我沒有剃（毛）。」全場尖叫聲連連。

中場她唱完〈買〉和〈買你〉後，2名裝扮成羅志祥分身「朱碧石」模樣的男舞者上台，與她唱跳〈買冬瓜〉一曲，氣氛超嗨。她表示每次聽到這首歌都很開心、也想表演給大家看，選曲時靈機一動決定加入這首歌「應該會很可愛」，且為了挑戰舞蹈歷經多次苦練，深深覺得「唱跳歌手真的很強」。

魏如萱今搭乘巨型「變形金剛」舞台，身著設計師品牌「Simone Rocha」專程從英國專程為她空運來台的英格蘭刺繡蕾絲緞面華服出場，展露既陽剛又陰柔的獨特氣息，兼顧氣質和氣勢；Simone Rocha是魏如萱經常穿著的愛牌，摩登、強勢、浪漫是品牌的風格代表，設計師擅於利用大量柔性元素如珍珠、蕾絲、荷葉邊、刺繡、烏干紗融入看似衝突的量感廓型設計，浪漫柔美的風格中同時滲入剛毅個性。演唱會明天還有一場，2天共吸引2.2萬人欣賞，總票房粗估5580萬。