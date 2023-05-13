蝙蝠體內一種蛋白質，竟能延緩老化，還可對抗新冠肺炎、心臟病、關節炎等疾患！國際權威期刊《細胞》（Cell）11日刊登的一項研究報告揭露這項令人驚訝的發現。研究團隊表示，這項研究成果已申請專利，將朝研發藥物方向發展，盼能找到挽救幾百萬人性命的方法。

英國《每日郵報》報導，蝙蝠平均壽命約20年，接觸伊波拉（Ebola）、新冠（Covid）這類會致人於死的病原體卻不受損傷。如此優異的抗病力能否適用於人類，讓杜克─新加坡國立大學醫學院（Duke-NUS Medical School）科學家決定探究一番。研究發現，蝙蝠體內有一種蛋白質讓免疫系統展現不可思議的防禦力，實驗室老鼠接受基因工程帶有這種蛋白質後，抗病力明顯增強。

新加坡學界研究蝙蝠，找出免疫系統抗病能力優異的關鍵蛋白質。

研究報告指，這種蛋白質經稍微改動後稱為「蝙蝠ASC2」（bat ASC2）。ASC2讓蝙蝠體內的發炎反應停止，面對病毒也能產生復原力。這項成果呈現蝙蝠擁有一項重要的機制，能限阻由病毒誘發、與壓力有關的過度發炎症狀，遏止併發症，延續壽命。

研究團隊利用基因工程讓實驗鼠帶有ASC2蛋白質，老鼠因此展現與蝙蝠同樣的抗發炎特性。科學家進一步用人類細胞測試「蝙蝠ASC2」，受試細胞抗病力的確提升，顯示這種蛋白質有其「治療潛力」。人體感染病原體時，免疫系統的發炎體（inflammasome）負責產生發炎反應，ASC2能發揮「潑冷水」效果，讓發炎體活躍程度下降。

老鼠實驗顯示，感染致命流感病毒的死亡率原為100%，在帶有ASC2蛋白質的情況下，死亡率減半為50%；對於發現於非洲經由蚊子傳播的茲卡病毒（Zika），ASC2也展現明顯的抑制效果。

杜克─新加坡國立大學醫學院新興傳染病學教授王林發（Linfa Wang，譯音）向英國《電訊報》表示，ASC2可能握有人類長壽、減少病毒致死情況的奧祕。他說：「ASC2也許不是唯一關鍵，生物學不可能只牽涉到一個分子、一次化學反應那麼單純。不過，從整體來看，蝙蝠以健康的方式老化，降低發炎極可能扮演要角。」

他表示，這項新發現意味人類醫學也許能模仿ASC2的能耐，藉此治療多種病毒在人體激起的發炎反應，「研究成果已註冊專利，我們持續探究藥物領域的商業合作，期盼能針對發炎體引起的人類疾病研發出新一級的抗發炎藥物」。

人類與蝙蝠均有這種蛋白質，但研究人員推論，ASC2在蝙蝠體內更為強大。蝙蝠會飛，這讓他們的身體承受巨大的生理壓力，蝙蝠也許由此發展出一種壓制發炎免疫反應的方式，讓自己生存下去。報告指，哺乳類動物唯一具有飛行能力的就是蝙蝠，飛行的新陳代謝量很大，這也許是蝙蝠發展出壓抑發炎反應的關鍵因素之一。