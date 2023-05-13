高雄鋼鐵人今( 13 日)在主場鳳山體育館迎戰桃園領航猿，但場館冷氣竟然跳電，高雄鋼鐵人總經理高景炎賽後也解釋，因冷卻水塔水位不夠，冷氣才會跳電。媒體人張禹宣指出，「根本原因是缺水」，肇因就是高雄市水情早已陷入「橙燈」警戒、全域「減量供水」，而高雄市長「暖男」陳其邁，卻想只抽地下水應急，不管地層下陷的潛在問題。

鳳山體育館今日滿場 5321 人，但冷氣在跳球前 10 分鐘跳電，直到第三節中段才正常運作；高景炎賽後解釋，是冷卻水塔裡的水位不夠，冷氣自己跳電，事發當下工作人員也趕緊使用消防栓的水應急，將水塔灌滿，不過水塔很大，所以作業時間較久。連球員林書豪受訪時都坦言，「很悶、比較喘」，表現有被影響。

張禹宣在臉書諷刺，「打鐵趁熱」很適用在今日的球賽，讓全場觀眾體會了「暖市」的魅力，而冷氣跳電根本的問題是缺水，肇因正出在高雄市水情早就陷入「橙橙」燈號，全域「減量供水」，這才會導致工作人員，沒能察覺冷卻水塔的問題。

張禹宣稱，「暖男」陳其邁的做法就是「民主地下水」。據他引述陳其邁的說法，每天取伏流水 80 萬噸、另有 40 萬噸由抗旱水井抽取；陳其邁也聲稱高屏溪上游 4 條支流，「蘊含上億噸伏流水」等待開發，「估計約有 3 個曾文水庫容量」。

張禹宣也嘲諷，民主地下水抽起來，高雄發大財；天上不下雨，暖男地下挖。他也提到，抽地下水恐會有地層下陷的問題，並嘲諷「民主撐台灣，絕對沒問題」！

張禹宣表示，可笑的是同一時間卻被踢爆，高雄市卻因為自然水管老舊，每天漏水將近 11 萬噸，漏水率高達 8.34%，而暖男市長陳其邁還在感謝台積電使用「再生水」不與民爭水。

張禹宣指出，在 2026年、2028 年橋頭、楠梓再生水廠啟用前，暖男暖市根本也生不出水來，連個球場都能因為缺水跳電，還有臉天天喊台積電。