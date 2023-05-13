白冰冰、葉璦菱分別率領余天、李亞萍、蔡秋鳳、黃西田、張秀卿等人，13、14日於高雄流行音樂中心「2023 真愛秀·藍寶石大歌廳」開唱。演藝圈銀色夫妻檔余天、李亞萍攜手登場，是二女兒余苑綺離世快9個月後，2人第一次公開演出，剛好兒子余祥銓今日宣布當爸喜訊，心情悲喜交加。

余天（左）、李亞萍13日在高雄流行音樂中心演出，談到逝世二女兒後，心情激動淚崩。（高流提供）

余天、李亞萍至今無法走出余苑綺離世的傷痛，她在台上重現經典〈醒來吧！雷夢娜〉，一唱完忍不住激動淚崩說，過去曾數度與余苑綺合唱該曲，「唱到這首歌，心情很難過，我覺得這個女兒的勇敢堅強，是余天跟我都做不到，接受70幾次化療、5次大手術，但還是變成天使了」。

剛好母親節前夕，她感性說，余苑綺也是2個小孩的母親，她看著天上喊：「希望我的女兒在天上母親節快樂。」許多粉絲跟著哭泣，她還哭倒在余天懷裡，他則淚灑又顫抖地勸她不要說太多話，「想到就想哭泣」，她最後感謝觀眾支持，「我17歲在高雄藍寶石演出，我很高興在71歲又來到高雄。」

在後台受訪時，對於余苑綺離世，余天直言，「這種事情一輩子都走不出來，在台上一講到，眼淚很自然掉下來，就不要去談。」不過兒子余祥銓將結婚生子，他們升格當阿公阿嬤，心情像是洗三溫暖，他開心說：「太好了，2個月前余祥銓跟我說，『我女友好像懷孕了』， 我叫他先不要講，3個月後再公布。」李亞萍透露他們會先去登記結婚，等柔柔順利生產後，再計畫舉辦婚宴。