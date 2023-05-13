今年多家科技巨頭繳出亮眼財報，以及市場對於通膨降溫，預期聯準會（Fed）暫停升息，美國科技股今年迄今表現出驚人的反彈，但展望後市，升息動向仍不明確，大環境充滿不確定性，美國銀行分析團隊警告，今年的反彈可能會因為美國經濟衰退而戛然而止。

商業內幕報導，美銀策略師哈奈特（Michael Hartnett）精準預言去年的拋售潮，周五（12日）以哈奈特為首的團隊出具報告，預計此次經濟衰退將像2008年一樣，打擊信貸和科技業。

美銀數據顯示，截至5月10日當周，科技股流入38億美元的資金，創下2021年12月以來最高金流入。報告指出，資金可能是受到今年大型科技股亮眼的財報，以及由ChatGPT帶動的人工智慧技術所吸引。

受臉書（Facebook）母公司Meta和輝達（Nvidia）等大型科技股拉抬，以及對聯準會暫停升息預期影響，那斯達克指數今年迄今已上漲約18%。據芝商所（CME）FedWatch工具顯示，逾90%交易員預測聯準會6月暫停升息，屆時將會是科技股利多。

不過哈奈特示警，市場可能對暫停升息太過樂觀，通膨仍近5%的水準，聯準會現在改變升息策略並不明智，因為離通膨率2%設定的目標有一段距離。