中國天氣網微信公號13日報導，今起3天，大陸北方大部到江南在晴天和陽光「烘托」下將掀起一輪氣溫創新高的浪潮，最高氣溫超過30℃地方，將以燎原之勢迅速擴張，華北平原氣溫將迎來「高光」時段。

這波升溫影響範圍，具體來說，就是從新疆到華北再到江南，最高氣溫30℃以上範圍將連成一片，華北平原多地最高氣溫超過35℃，成為高溫集中區域。

大陸中央氣象台預報，15日至17日，北京南部、天津、河北中南部、河南中西部、山東北部等地有35℃高溫天氣，山東北部部分地區氣溫可達37℃以上。14日高溫還是散點出現，15日也就是下周一熱度最盛。

常年來看，華北平原首個高溫出現在5月下旬到6月上旬，今年包括鄭州、濟南、天津、石家莊、西安在內首個高溫日都可能會提前報到，這輪升溫也將推動華北平原到長江中下游沿線的入夏進程。

而且這波過程不止白天升溫明顯，早晚氣溫也跟著「拔高」。16日至17日早晨，從華北平原到華南一帶最低氣溫也能升至20℃以上。比如山東濟南15日起將挑戰連續3天高溫，最低氣溫最高能達到27℃，炎熱的感覺貫穿一整天防暑防曬措施要提上日程。

在北方被陽光「寵幸」，即將迎來今年首輪高溫期，華南陽光卻依舊稀缺。雨繼續下，14日雨就要明顯減弱了。雖然不會大面積放晴，太陽仍被雲層遮擋，但雨水帶來的土溼噠噠的感覺應該會緩解。

另外，雲南氣旋風暴「穆查」今早已加強為極強氣旋風暴。在「穆查」影響下，明後天，緬甸西北部、孟加拉東部、印度東北部等地的部分地區將有大到暴雨，局地有大暴雨或特大暴雨。西藏東南部和雲南大部等地將有中到大雨，局地有暴雨。此輪降雨對緩和雲南的氣象乾旱非常有利。

過去幾天，雲南南部土壤含水量有所增大。不過未來隨著降雨的持續發展，也需警惕強降雨可能引發的山洪、土石流、山體滑坡等次生災害，遠離氣象災害風險較高的地區。