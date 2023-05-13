報稅季來臨，許多民眾都想要節稅。一名女網友表示自己有兩個孩子，最近報稅時突然發現孩子被阿伯申報扶養，媽媽還雲淡風輕地說，「想說妳扣不到，就給他們報啊」，讓這名女網友怒不可遏，直說：「我真的氣到原地往生」。

原PO在論壇《Dcard》發文透露自己育有兩子，職業是自營工作者，偶爾也會兼差跑外送，「所得還是有的，但不多就是了」，近期適逢報稅季，她決定用網路報稅，兩個孩子的資料也一併處理，未料，昨（12）日她才從媽媽口中得知，「孩子已經先被阿伯報走了」。

原PO向媽媽抗議，怎麼可以未經許可隨意申報扶養她的孩子，就算自己的收入不高，也和別人沒有關係，不料媽媽竟一副無所謂地說：「我想說妳扣不到，就給他們報啊」，讓原PO火冒三丈，直呼：「我真的氣到原地往生，不想跟她多講一句話」，結果媽媽又補槍，「沒關係啦，後年你們房子蓋好了戶口遷出去，他就沒辦法報了」。

對此，網友紛紛留言，「太奇怪了吧！不是自己小孩也在報，要不要臉啊」、「至少要事先告知吧」、「直接檢舉阿北逃漏稅，這種小錢也要佔便宜」、「真心覺得是你媽媽的問題，孩子是你的，沒問過就答應給阿伯報，有事嗎？」。

根據國稅局資料，申報順序並非判定扶養人的首要標準。第一要件為「法定扶養義務」，也就是扶養義務者有先後順位之分，必須證明前面順位人無謀生能力，或是無法顧及自己的生活，才能由下一順位者申報扶養；再者，共同生活及實際照顧事實為國稅局最後認定要件，申報人須檢附資料，證明個人和扶養親屬有共同生活、照顧其起居，並支應日常所需的費用，若未符合上述要件，國稅局將剔除扶養親屬的免稅額與扣除額。