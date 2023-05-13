前「葡萄姐姐」米可白(趙亦瑄)近年來轉戰戲劇圈，演出《加油！美玲》、《生生世世》、《一個屋簷下》、《牛車來去》等電視劇，成熟自然的演技讓觀眾留下深刻的印象。現年37歲的她常在社群分享生活，12日上傳穿著10年前訂做的兒童台姐姐制服熱舞的影片，重現經典舞蹈動作，勾起許多粉絲的童年回憶。

米可白昨(12日)在社群平台發布貼文，寫道：「10年前訂做的兒童台姐姐制服～還擠得下去」，接著表示舞蹈動作過於可愛，深怕大家的評價不佳：「阿姨動一動，看完後希望大家不要做惡夢」，從PO出的影片可見，擁有陽光笑容的她，身穿以藍色跟黃色為主的上衣，下半身搭配綠色蓬蓬裙，隨著日文歌曲旋律，做出俏皮的舞步跟手勢，尤其最後一個比愛心的動作，更讓舞蹈氣氛達到最高點。

對此，粉絲們紛紛回應：「怎會做惡夢，這麼可愛的姐姐跳舞，我如果現場看到，我早抱回家了」、「哇！小朋友的女神回歸了」、「葡萄姐姐終於回來了」、「佩服，竟然都沒變，還像小朋友」、「一樣還是量身訂作的，好美啊！跟『擠』字一點關係都沒有」、「就是要米可白！永遠的27歲！」

米可白2010年離開幼幼台後，與｢尾牙大王｣謝先生有過一段婚姻，期間她未淡出演藝圈，持續演戲跟主持節目，近來則常在社群分享熱舞影片，日前以南韓知名女團Blackpink的成員Jisoo新專輯主打歌《꽃(FLOWER)》的花舞，大秀精湛舞技，讓人看得驚呼聲連連，以另一種形式帶給粉絲歡樂。