一名女網友日前許久沒跟男友見面，兩人一見面就乾柴烈火，但她在為對方吞吐時，竟發現有股塑膠味，懷疑對方當天稍早曾戴過保險套，因男友平時身上都是體香，不曾有其他異味，對方當下隨即否認，她則崩潰發文「到底是誰的小GG突然會來個天生帶塑膠味」。

該女網友在Dcard發文，她是名學生，男友是上班族，2人每周大該見面2、3次，日前過年初二時，她與男友已2個禮拜沒見，一見面就發生關係，「當我在幫他吃吃的時候…咦…這什麼味道，怎麼會有塑膠味…就是塑膠味」，讓她判斷應該是保險套的味道，因為她先前就有吃過這味道。

該女網友說，當天早上她有看過男友的手機定位，只有在公司，她推測「難不成是在某個廁所跟女生打砲嗎」，後來直接問男友，對方當即否認說她想太多了，她發文問「到底是誰的小GG突然會來個天生帶塑膠味」，還強調男友平時都是體香，也不會使用飛機杯。

其他網友留言「搞不好就是妳想的那樣」、「所以他剛做完沒有洗就直接來找妳，也太噁心了」、「有沒有一種可能是他很髒，手亂摸之後直接尿尿」、「一定是戴著打手槍啦」、「沒事，塑化劑喝多了，多喝點水味道就淡了」、「其實應該是那天下雨，他穿雨衣啦，選我正解」、「女生比男生更知道那味道代表什麼吧，畢竟男生又沒辦法靠近自己的GG聞」。