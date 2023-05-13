蔡英文總統今出席「第8屆總統與高中生面對面論壇」，現場有團隊提出缺水問題，並建議蔡英文採「累進調漲自來水費」、補助民眾購買家用造水機等方案。對此，蔡英文表示，累進式自來水費率可以考慮，一些用水量很大的企業也有能力做再生水，可考慮可以讓這些企業做再生水的相關能量。

蔡英文指出，缺水的問題確實是很大的挑戰，如何存水就很重要，政府從17年開始就把很多資源投入在水資源開發跟保存，也就是所謂前瞻基礎建設計畫，包括南部開發伏流水，也有再生水、海水淡化等等，開發完整後，將這些資源集結做出最有效調度，更要愛惜每滴用水。

另外，現場學生也提案數位安全、雙語教育困境等議題，面對資安問題，蔡英文坦言，近來許多犯罪樣態是透過網路，更困難的是來自跨國界的網路犯罪，目前國家處在管理人才和秩序管理的轉型過程，又以人才稀缺挑戰最大，政府現在也有數位國家計畫，要培養年輕世代數位能力，透過資安人才保護網路使用者。