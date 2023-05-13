「2023中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」今日進場觀賽高達4986人次，3日合計8045人次進場觀賽，創賽史新高。（中國信託銀行提供）

日次巡首場海外共證賽事、總獎金日幣3000萬元的「2023中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」圓滿落幕，今最後一回合又吸引4986人次湧入桃園市東方高爾夫俱樂部，3日合計8045人次進場觀賽，刷新中國信託舉辦女子高爾夫賽事12年以來的新高紀錄。可惜台灣好手吳佳晏痛失前兩回合2桿領先，讓抓下6隻小鳥的小滝水音以3回合204桿，1桿之差逆轉贏得個人職業生涯首冠。

吳佳晏雖以203桿屈居亞軍，但今天打出5個博蒂，表現依然精采，且與另兩位「中國信託女子高爾夫之星」彭婕和張雅淳占據2至4名。賽後「中國信託女子高爾夫之星」吳佳晏、張雅淳、安禾佑，與日本選手上原彩子、比嘉真美子舉辦粉絲簽名會，與到場加油的球迷近距離互動。

「中國信託女子高爾夫之星」吳佳晏在第18洞拿下博蒂難掩興奮，最終獲亞軍。（中國信託銀行提供）

吳佳晏賽後稱讚小滝水音是相當厲害的對手，可惜自己發生失誤，由於母親到場觀賽，拿下亞軍仍是「很棒的母親節禮物」，期許自己接下來的比賽能有所發揮爭取好成績。彭婕和張雅淳則都倒吃甘蔗，彭今天抓下1隻老鷹，以總桿數208桿獲得第3，張在最後一天連升5名，以210桿拿下殿軍。

小滝水音首次來台便拿下職業首冠，從中國信託金融控股公司副董事長陳國世、總經理陳佳文手中分別接下冠軍獎盃與日幣540萬元獎金。陳佳文特別感謝JLPGA會長小林浩美排除萬難，來台參與日次巡海外首場共證賽事，以及感謝所有支持這場球賽的球迷及工作人員，共同打造出國際級水準、張力十足的比賽。