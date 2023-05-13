獸醫警告，不要讓你的愛犬和你一起在床上睡覺，由於狗兒的體溫比人類高幾度，如果讓牠們躲在被子底下可能會導致狗兒們過熱，甚至會有生命危險。

據英國《鏡報》（The Mirror）12日報導，英國藍十字（Blue Cross）獸醫協會負責人亞歷山大（Katy Alexander）解釋，讓狗上床睡覺，被褥會使牠們面臨過熱的風險，其中又以小狗、年紀很大的老狗和面部扁平的品種最容易受到影響，而且，過熱對於任何狗狗都可能是危險的。

這位專家解釋，狗的體溫比人類高幾度，這使得牠們更容易過熱，因為很容易就會使牠們的體溫升得過高。

她警告說，法國鬥牛犬和巴哥犬等面部扁平的品種的主人應「格外警惕」，因為牠們更容易過熱。如果你的愛犬已經很習慣跟你一起在床上睡覺，你可以留意一些信號，以確保牠們的安全。

她提醒：「當狗狗開始過熱時，牠們會喘氣並變得焦躁不安；如果你注意到這一點，我們建議立即移走被子或毛毯。」

千外不要讓愛犬靠近電熱毯，這不僅會使狗狗過熱，還可能導致燒傷。太重的被子或毯子也不要，不然當牠們感覺到不舒服想要離開的時候，會逃不了，而且電熱毯的電線也會帶來危險。

英國皇家防止虐待動物協會（RSPCA）警告稱，在某一溫度點以上，狗狗會很快開始出現與高溫相關的疾病，這可能會導致牠們死亡。