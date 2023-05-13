民進黨總統候選人、副總統賴清德近日開設個人的YouTube頻道，也上傳「看見，賴清德」系列影片，但成效並不好。民進黨立委高嘉瑜今( 13 )日指出，年輕人在意的是在政策上有沒有符合年輕人在乎的「公平正義」，賴清德現在要努力的是讓年輕人重新相信民進黨執政可以帶來希望。

賴清德日前在YouTube頻道上傳「看見，賴清德」系列影片，第一集「萬里石頭路」提到自己小時候踩到鐵釘、抹「牛油」等故事，引發許多爭議，第二集則以「我的阿母」為題；但兩部影片分別僅有 6.5萬次、3.1萬次點閱，頻道訂閱數也僅有 2.07 萬，以政治人物來說相當低迷。

高嘉瑜今在《TVBS戰情室》節目中指出，年輕人在意的不是有沒有用AI、有沒有使用網路與年輕族群拉近距離，而是在政策上讓年輕人知道，民進黨來執政能夠符合他們想要的公平正義，不管是居住正義或是薪資等等，這才是年輕人最在意的部分。

高嘉瑜強調，這些也是賴清德必須要努力的地方，要讓年輕人重新相信民進黨執政確實是可以讓年輕人帶來希望、能夠相信民進黨，這才是重點。

對於賴清德近期在網路上拍影片等動作，高嘉瑜認為，網路這些花絮兩黨候選人一定都會做，這也不會是選舉的重點。