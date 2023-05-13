前駐美代表高碩泰出版回憶錄，今舉辦發表會，書中透露，2016年著名的「川蔡通話」雖只有短短10分鐘，但絕非如外媒記者所說為「即興之作」，而是布局近半年的成果。

允晨文化今於台大校友會館舉辦高碩泰「從三等秘書到駐美代表：一個台灣外交官的雜憶」新書發表會。高碩泰在書中揭露他40幾年外交生涯的諸多秘辛，像是2016年12月台美雙方為了安排台美元首「川蔡通話」幾分鐘，在當年夏天就開始安排，且行事低調，事前知情的華府人士包含他在內不超過5人。

高碩泰透露，他在川蔡通話前一晚揣著寫著川普紐約辦公室電話號碼的紙條，一整晚都不敢入睡，就是擔心川蔡通話有所變卦，所幸最後蔡英文總統和時任美國總統川普熱線約10分鐘，十分順利，甚至時間是原訂的5分鐘的兩倍。

高碩泰表示，華盛頓郵報外交記者羅金（Josh Rogin）過去曾在書中指出，川蔡通話是「即興演出」，但這實際上只是傳聞，對華府代表處而言絕非突發奇想的即興之作，羅金的說法是抹煞了台美雙方近半年的低調鋪排。

他說，前總統陳水扁首度以總統身分，訪問某非洲友邦時，該國元首突要求密談，還落淚聲稱身陷債務危機，盼以個人身分請求台灣金援，結果走出房間卻又恢復談笑風生，後來該元首決定與台斷交，再不久就因涉入貪腐事件而流亡鄰國，也算是報應。

他也透露，2016年他要接下駐美代表時，人事案竟曾遭前朝駐美代表處技術性杯葛，需獲美方同意，而駐美代表處520前卻卡住公函，導致歐巴馬政府無法進入同意流程。後來蔡英文和時任美國在台協會（AIT）台北辦事處長梅健華在520總統就職典禮現場，利用互相祝賀的5秒鐘交換提名案與同意函，才完成駐美代表任命程序，成外交史上罕見一幕。