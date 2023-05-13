高雄市前議員陳致中因捲入洗錢弊案，遭判刑1年定讞，他11日身穿深色衣著、理平頭入獄服刑。媒體人黃揚明爆料，陳致中一家三口身家，不記入其房地產，就至少破1億元。

黃揚明今(13日)在臉書粉專貼文表示，陳致中11日下午入獄，就在他入獄前，監察院上午公布了最新一期廉政專刊，其中也包括陳致中的財產申報資料。陳致中與妻子黃睿靚及女兒一家三口，2筆土地、2筆建物都在陳致中的女兒名下。其中1筆高雄市鼓山區，應該就是前總統陳水扁目前居住的「人文首璽」。

黃揚明接著指出，存款部分，有2,852萬2,626元。股票部分共有38檔，以票面價計算，是595萬餘元，但是光是計算其家人名下超過1萬股（10張）的16檔股票（其中光是台積電，他和女兒共持有38張，市值達1,887萬餘元)，若以本周五收盤價計算，市值就達4,501萬餘元，因此他實際股票市價應在5千萬元左右。股票以外的其他基金132萬2,858元。另外，保險有21筆，已繳納保費為4,988萬3,098元。

黃揚明表示，陳致中一家三口身家不記入其房地產，就至少破1億元。