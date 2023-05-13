大陸國家廣播電視總局官網「總局領導」欄目13日顯示，中共中央網信辦副主任曹淑敏已任國家廣播電視總局局長、黨組書記。之前出任局長呼聲頗高的外交系統出身副局長樂玉成，因今年6月將屆滿60歲，已無法扶正。

曹淑敏，女，漢族，1966年7月出生，博士研究生，中共黨員，現任中共二十屆中央候補委員，中央宣傳部副部長，大陸國家廣播電視總局局長、黨組書記。

官方履歷顯示，曹淑敏出生於1966年7月，河北辛集人。本碩均畢業於北京航空航太大學，中國人民大學／香港理工大學管理學專業畢業，研究生學歷，博士學位，教授級高級工程師。長期在電信領域工作，歷任大陸信息產業部電信研究院第二事業部副主任、通信技術體制與標準研究所所長，信息產業部電信研究院副院長，工業和信息化部電信研究院副院長，中國資訊通信研究院院長等職。

2016年8月，曹淑敏調任江西省鷹潭市委副書記，副市長、代市長，同年11月當選市長。2017年1月，她任鷹潭市委書記。

2017年12月，曹淑敏調任北京航空航太大學黨委書記，升副部長級。2018年11月，她開始兼任全國婦聯副主席。

她曾獲大陸國家科技進步特等獎1項、一等獎1項、二等獎2項。享受國務院政府特殊津貼專家，「百千萬人才工程」國家級人選，全國首批中青年科技創新領軍人才，全國優秀科技工作者，全國先進工作者。中央國家機關優秀女領導幹部，中央國家機關優秀共產黨員。獲中國青年五四獎章，中國青年科技創新傑出獎，部級科技進步一等獎2項、二等獎5項。

去年8月，曹淑敏接任中共中央網信辦副主任、國家互聯網信息辦公室副主任。