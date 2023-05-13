王思佳近來陷入買假包疑雲，事情延燒多天仍未平息，今（13日）晚她開直播說明連日來的紛爭，一度哭到說不出話，並表示自己持有購物證明，但卻被說「這樣沒用」。

王思佳今晚開直播，一開頭就強調自己用真誠態度說想說的話，希望外界不要過度解讀，所以就不一一回答網友問題，因為很害被扣帽子，而她一度哭到說不出話，離開鏡頭拭淚。

她也坦言不想帶偏見源頭去看一件事，想用理智的狀態面對，因為收到太多質疑聲音，所以就交給專業鑑定中心，但期間打了好幾間都說沒有空，她也知道送回店家最保險，但因為她等不了，大家也等不了，所以才沒有送回店裡面。

王思佳表示雖然一開始可以拿出購買證明，但自認拿出來沒用，因此才把包包拿去驗，她也秀出檢驗結果，強調自己並非專業，交給專業人員鑑定，是想讓粉絲看到「我是有所成長的」，她沒有逃避，據《ETtoday星光雲》報導，王思佳經紀人表示，「驗出來的結果是真的」。

她也知道大家喜歡她不是因為她穿什麼，是因為她帶給大家歡樂，這才是做頻道的初衷，王思佳也強調沒有營造炫富的人設，自己不是貴婦也不是名媛，「我就是一個努力工作的人，交朋友也不是看有沒有錢」，更沒說過看不起窮人這件事。

王思佳也在直播感謝大家連日來的關心批評跟指教，之後不雅字眼都會消失在頻道，不想教導不好聽的話給小朋友，希望大家不要人身攻擊，因為剛好母親節，她也表示不好意思讓媽媽擔心，所以電話也不太接。