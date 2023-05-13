台灣銀行13日號召親子一同進場應援，裕隆更開始禮物大放送，賽事越膠著，大、小朋友跟著音樂拍打節奏更大聲，也努力干擾對手，為球員製造絕佳的冠軍賽氛圍！台銀與裕隆納智捷也以精彩對決回應球迷支持，上半場打完雙方戰成43比41，易籃後，少了受傷退場的夏普，裕隆進攻端仍有柯旻豪、周暐宸接續為球隊供輸火力，但台銀也把握對方禁區少一大將的機會，往籃下衝搶，三節結束將比分擴大至10分，終場以80比74把冠軍賽戰局扳成1平，接著G3於14日登場。

「前一場我們四號位被放投，今天放比較多前鋒，外線準度回來，快攻也都不錯，才贏下這場比賽。」台銀總教練陳國維表示，今天從開始就比第一場更進入狀況，相比那天受限於裕隆的防守，今天修正許多錯誤，並改善盲攻的狀況，整體進攻比較順暢。

台銀張家禾在上半場百分百命中貢獻11分，全場得18分、9籃板、4助攻，瑪哈尼20分、18籃板、2阻攻，張博勝11分，還有王偉丞8分、7助攻的演出。

從挑戰賽到今天，王偉丞場均能有7.2次助攻、1.8抄截，在台銀攻守兩端都扮演重要角色，但他坦言，從第四階段開始陷入低潮，「手感不好，進攻、拋投都不進，覺得自己好像只剩運球跟防守的功能。」好在有學長、教練不斷鼓勵，王偉丞重新燃起進攻慾望之後，透過吸引防守者替隊友製造更多空檔，也開始有助攻、抄截的數據，信心才慢慢提升回來。

陳國維指出，比起上季菜鳥年，王偉丞不只打得更聰明，無論是防守、傳球視野或節奏掌控都進步很多，他說：「我不認為是低潮啦，因為防守也很重要，但我們還是會一直去鼓勵他，他能是我們由守轉攻的關鍵人物。」

今天傷兵部分，裕隆夏普第二節剩4分鐘落地退場，因右腳本就有舊傷，目前狀況恐不樂觀，還得再觀察。台銀則是曹立中在第二節末在禁區爭搶下背直接著地，退場後腰部麻痺立刻送醫，據了解目前傷勢無大礙，但也需要再觀察。