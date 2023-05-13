台北高等行政法院10日判決國家通訊傳播委員會（NCC）敗訴，撤銷對中天不予換照的處分，NCC表態將上訴。媒體人黃揚明今(13日)指出，羅秉成被提名為大法官候選人，若名單公布真有他，就證明民進黨在預防中天打憲法官司。對此，羅秉成表示，卸任代理發言人後將專注於政務委員的工作，並無轉任大法官的意願。

黃揚明今於《麥玉潔辣晚報》節目中指出，中天關台案一直都是「政治問題」，不是法律問題，羅秉成11日出言護航NCC，是連上班的最後一天都不忘記要修理中天，也證明了行政院的手已經伸進NCC。他並指出，羅秉成在3月被台北市律師公會提名為「大法官候選人」，已經推薦到總統府，只要總統府最後提出來的大法官人選名單中有羅秉成，就知道這是一條龍，民進黨已經在預防中天打憲法官司。

對此，羅秉成表示，非常感謝台北律師公會此次舉薦本人擔任大法官被提名人的肯定，但在卸任代理發言人的兼職後，將專注於政務委員的工作，本無轉任大法官的意願與規畫，對於相關未經查證的捕風捉影、不當連結，甚至惡意政治操作的評論與報導，深感遺憾。