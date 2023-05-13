第18屆WSBL冠軍系列賽第二戰，國泰人壽再次以壓迫防守對付台元紡織，全場抄截高達17次，頻頻利用攻守轉換增添分數，並持續走馬換將，以快節奏應戰消耗台元戰力，終場國泰在團隊發揮之下，有四人都得13分，以73比60打下2連勝，在5戰3勝的冠軍賽制中搶先聽牌。

第2戰在周六下午開打，吸引超過兩千人進場，台元所屬的裕隆集團使出人海戰術，佔據超過一半的座位席，國泰則是動員加油團以外，另組織一支啦啦隊，帶大鼓、加油棒進場大聲應援，雙方也都自製加油看板為球員喊聲，場下互相較勁，場上更有拼勁！

開局由台元先掌握，彭曉彤切入得手，吳盈潔、史靜茹小組配合籃下擺進，但國泰「板凳奇兵」羅蘋一上場就建功，連續6分帶動團隊一波12比0攻勢，反超8分後，國泰就不再讓出領先。台元一度在下半場靠著黃英利連續兩顆外線及林蝶籃下取分，打出一波小高潮，但難擋人人皆兵的國泰，分差始終在5分以上，國泰也就此帶走勝利。

「希望不是只有今天手感燙，要維持到明天，才證明是自己真正的武器，而不是幸運。」羅蘋今天砍下傷後復出的最高分13分，全場6投中4，5顆罰球更是全部把握，逐漸找回射手本色。

羅蘋前次有得分紀錄是例行賽倒數第二周對上台元一役，當時她在決勝節挺身而出獨拿11分，幫助國泰拿下勝利，那時總教練鄭慧芸就曾說過羅蘋，「有能力進攻但太客氣」，對此羅蘋坦言，會給自己太多壓力、想太多，但隊友、教練其實都給很多信心，「所以我自己也應該要有信心，才不會浪費他們相信我的心。」

國泰鄭伊秀13分、7籃板、2抄截，林育庭13分、7籃板、4助攻，陳薇安13分、4抄截，羅蘋13分、2助攻；台元黃英利13分、4助攻，彭曉彤也是13分。