中華企業射箭聯賽13日天進行第5輪賽事，原本位居龍頭的寒舍集團遭到彰化銀行的痛擊，只靠著最後一點男團才避免遭橫掃，在新北凱撒稍晚以3比2贏下台中銀行後，累計積分16分，取代寒舍集團登上龍頭。

本周企業聯賽重新回到開幕所在的新莊體育園區，彰化銀行展現「完全體」的實力，第一點由新科全大運女單金牌邱意晴出擊，6比2射下為寒舍集團打頭陣的林佳恩，第2點男單推出剛出征亞洲盃歸國的鄧宇成，他雖然先輸掉第1局，但最後以比數7比3逆轉劉泰言，第3點混雙更是演出驚奇，「雙涵」搭擋徐渝涵、楊凱涵在這4局的交手守住不敗，6比2擊敗林佳恩和魏均珩的高手組合。

彰化銀行在女團也用6比2拿下，只有最後的男團一路比到加射，才以一分之差惜敗，最終比數是4比5，把這一點積分給寒舍集團。教練邱柏翰直言這場較勁是硬碰硬，「今天我們表現算是在有準備下，所展現的成果，實力有發揮出來。」另外，他也指出和開幕周天氣相比，今天現場的風向比較穩定。

彰化銀行和新竹愛山林並列聯盟最多選手的隊伍，都有6位男生、5位女生，邱柏翰表示，因為隊上只有張心怡和鄧宇成是全職選手，不像其他隊有3人，所以經費上比較寬裕，「我們其他的都是大學生或高中生，人雖然比較多，但還是會站在給每位選手多點上場空間為出發點，期待他們隨時做好準備。」

第2場賽事，新濠建設在前3點順利過關，卻在女團、男團踢鐵板，遭到協會青年隊用10分箭強攻，最終只能以3比2基本盤保住勝場。協會青年隊教練劉炳宏指出，子弟兵表現超乎預期，相信後面會越來越有競爭力，「這幾天我們有做一些動作和心態的修正，根據前面我的觀察，他們上來很急把箭射出，失去原本動作的流暢度，所以今天給他們任務就是，把專注力放在自己動作，力量的柔順、不要硬拉硬扯，他們都有做到。」

新北凱撒今天擔任地主，在第三場比賽壓軸登場對上台中銀行，前4點比完雙方各取2點，決勝負的男團也比到加射才分出勝負，都射出29分的情況下，新北凱撒憑著其中一支10分箭較近中心點驚險勝出，也靠著這關鍵積分，擠下手握15分積分的寒舍集團獨占榜首。