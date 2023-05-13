中共無人機近來頻擾台，而我40架的F-5預計明年第4季汰除，中科院表示，絕對有能力將F-5改裝成無人機。前海軍上校黃征輝對此表示，真的聽聽就好。

黃征輝13日在中天新聞《前進戰略高地》節目中認為，他曾經代表海軍去監督中科院；中科院是國家發展的軍火商，中科院要建立案子，就有預算，才能夠養人。問中科院任何問題，可不可以做這個，他們會拍胸脯說「沒問題」，但一做可能就是20、30年。例如海軍神盾系統，到現在20、30年了，有沒有想過過去花了多少錢，而問題是要多少時間、要花多少錢。

黃征輝接著指出，中科院每年都有奇想去建立一個案子、研發，預算都上10億，最後是一事無成。中科院講話，有些人真的要鼓勵，這些人就是很優秀的科學家，但有一些真的聽聽就好。

退役中將帥化民則表示，他代表陸軍，也有類似經驗。你問中科院什麼案子，它都接，給你掛10個博士來研發，後來發現做的只有一個；再過3年，沒有結果就結案，但錢已花了。