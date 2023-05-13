美國內華達州一名女子7度酒駕遭逮認罪，必須參加治療計畫並強制配戴電子腳鐐接受監控。上週四（4日）這名女子並未出庭應訊，電子腳鐐訊號中斷失聯遭警方通緝，賭城地方媒體報導此事並轉貼臉書。此女居然在臉書貼文底下留言反駁報導內容，警方回應「不如你現在就出面釐清此事」，她只好乖乖自首。

內華達州賭城地方電視台8 News Now上週報導，7度遭控酒駕的36歲女子雷伊斯（Marion Reyes）失聯，法院指，她原本應該在5日到法院出庭卻未露面，她的GPS腳鐐訊號消失「而且不回電話」，法官於5日簽發逮捕令，要罰她坐牢2天，因為她無故不到庭。

🚨We need your help‼️

The LVMPD Traffic Bureau is asking the public to help locate 36-year-old, Marion Rayes. Reyes is on location monitoring for her 7th DUI and she has cut off her monitor. If you have any information about her location. pic.twitter.com/EkJu7MGC5J — LVMPD Traffic Bureau (@LVMPD_Traffic) May 12, 2023

海伊斯第七次酒駕後經法院要求強制治療，並配戴電子腳鐐。然而她在必須出庭的日子無故不到庭，遭警方通緝。

《紐約郵報》報導，賭城大都會警察局交通隊本週四（11日）在推特等社群媒體發文呼籲大眾協尋7度酒駕犯海伊斯，並指她「切斷」電子腳鐐訊號。8 News Now也報導此事並轉貼臉書。豈料，海伊斯本人竟在這則貼文底下留言「抗議」：「我才沒有切斷訊號！！我自首的時候，一名警官把訊號切斷了。他們後來就放了我。」交通隊留言回應：「既然如此，你何不現在就出面？咱們今晚就把這件事情弄清楚。」

警方隔空喊話似乎見效。交通隊表示，海伊斯當天就與專責治療計畫的警官連繫，隔天週五（12日）就出面自首。

海伊斯2007年首度因酒駕遭逮，之後在2010年、2019年、2020年陸續酒駕被捕，最近一次駕照遭吊銷是2022年6月，2022年10月庭訊紀錄顯示當時她第7度因酒駕遭起訴，其中3次遭起訴，經過認罪協商，今年2月她對其中1項酒駕罪名認罪，並參加治療計畫，治療期間她必須接受居家監禁至少6個月，座車必須加裝電子裝置，以防她再度酒駕。倘若她再次遭控酒駕就得坐牢。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！喝酒不開車，開車不喝酒。