12日道瓊指數幾近平盤收跌0.03％，報33,300.62點，連續5個交易日收黑，寫下2個月內最長連跌紀錄。標普500指數終場跌0.16％，收在4,124.08點。那斯達克指數跌0.35％，以12,284.74點作收。周線方面，道指與標指各自周跌1.1％、0.3％，連續二周收黑。惟科技股為主的那指周漲0.4％。

特斯拉執行長馬斯克12日推文證實，聘請前NBC環球（NBCUniversal）廣告主管雅克里諾（Linda Yaccarino）出任推特CEO，但特斯拉當天股價跌2.3％。

除特斯拉外，蘋果與亞馬遜股價，也是拖累標普指數的頭號戰犯。但標普500科技股指數，今年迄今仍有22％漲幅。

12日美股開平盤，但5月密西根大學消費者信心指數出爐，不僅跌到6個月低點，通膨預期也升至2011年來新高，美股加速走跌。

在此同時，地區銀行的財務體質仍是市場關注焦點，加州西太平洋銀行（PacWest）股價在12日依舊承壓，續跌3％。PacWest11日自爆存款水位下降後，股價崩跌23％，儘管再三保證旗下業務無虞，仍安撫不了投資人。

美國總統拜登與國會參眾兩院四巨頭，原本安排12日重啟債限協商，結果臨時喊卡延至下周，債限僵局成了市場另一隱憂。儘管府會領袖債限協商延期，雙方幕僚層級的會談仍將在周末繼續進行，以期拜登和四巨頭本周的協商能更順暢。

美國國會預算辦公室（CBO）12日警告，美國政府將面臨6月頭二個禮拜付不出帳單的嚴重風險，除非及時提高舉債上限。

CBO指出，若聯邦政府在6月前二周還能付得出帳單，至少到7月底都不用擔心會發生主權違約。