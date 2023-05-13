大陸實境秀節目《乘風2023》（原名：乘風破浪的姐姐，以下稱浪姐4）開播後話題不斷，在一公舞台播出後更是佔據微博熱搜，其中女星龔琳娜和美依禮芽（MARiA）表演後，投票環節竟出現有人喊「不要給票」，遭質疑節目操弄比賽結果，最受爭議；而《浪姐4》官方也急發聲明，強調「我們一視同仁，尊重每個舞台表現」，間接闢謠。

《浪姐4》從上周開播後，今（13）日第二集播出一公舞台，無論是表演內容、勝負結果或姐姐們的狀態都立刻登上熱搜，其中一個「浪姐79分21秒」最受到關注，節目播到這個時間點是「花海」舞台表演完畢，觀眾在幫龔琳娜和美依禮芽投票，但卻聽到清楚的4字「不要給票」，瞬間掀起熱議。

有不少網友立刻質疑節目真實性，因為美依禮芽在第一集播出後人氣飆升，更被視為本屆大黑馬，甚至跟第2名票數呈現大斷層，而她和龔琳娜的舞台好看又有實力，是肉眼可見的出眾，沒想到卻只有第5名，不免推敲喊話的「男聲」是工作人員。

而一些去現場參與錄製的人也分享當日情形，透露「花海」舞台是倒數第三個表演，因為入場觀眾全程只能站著觀賞，很多人堅持不住都先離開了，感嘆「這樣子投票還有可信度？」。

不過，《浪姐4》官方也在今日晚間發聲闢謠，強調本節目主旨是展現女性自信之美、奮鬥之美和心靈之美，33位女星初次公演舞台都是她們傾力合作的成果，「我們一視同仁珍惜每一位嘉賓的辛勤付出，也尊重每一個獨一無二的舞台表現」。