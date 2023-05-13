5月14日為母親節，育有2個寶貝女兒的鍾欣凌，透露老公、女兒們最近一直問她想要什麼母親節禮物，她都假裝不在乎的說都可以，但其實內心有個真正的心願，只是不好意思提出，「我好想一個人放假，我曾經自己到關島玩5天4夜，每天看著大海聽茄子蛋的歌，真的爽爆」。她說當時每天都在喝酒、吃牛排、吃龍蝦，雖然心裡對老公、小孩有罪惡感，但又特別快樂。

鍾欣凌坦言很好奇女兒們的母親節禮物，常常追問她們會送什麼，結果大女兒兔寶被逼到受不了， 隨口說要送1塊錢制止她再問，二寶則是藏不住話，一下子就破功說要畫卡片送媽媽，「她才說完不能說，就又說『媽媽，妳應該喜歡卡片吧？我們學校叫我們做卡片』，我就知道她要送卡片了」。

她說，自從二寶自爆要送卡片後，每天都藉畫卡片之名不乖乖寫功課，「她現在都理直氣壯說要寫卡片，還會說媽媽我愛妳、媽媽謝謝妳，說的很感動，但我演到最後也累了，有時候只回喔，結果她發現，就反問我說『媽媽你不感動嗎？』」

鍾欣凌工作滿檔，有被女兒們抱怨過工作太忙嗎？鍾欣凌坦言會一直幫女兒打預防針，儘早養成她們獨立的習慣，「像我最近一直跟她們說要學會收書包，她們會撒嬌要我幫忙，我就會說可是我要開始拍戲了，我拍戲的時候就不能每天盯著妳們」。

每次說到女兒，鍾欣凌都有說不完的故事，她透露兔寶總會忘記帶聯絡簿回家，連上完游泳課也把帶泳衣留在學校，隔兩天才帶著捲成一團的泳衣回家，潔癖出名的鍾欣凌說，當時看到捲在一起的泳衣，第一反應就是很緊張的問兔寶：「妳不怕它臭嗎？」

鬼靈精怪的二寶更是可愛，有天主動拿出學校的反省單給鍾欣凌，「她突然說『媽媽幫我簽名，老師說一定要簽』，那是她第一次拿單子給我簽名，我仔細看，才發現竟然是上課不專心、一直跟同學講話的反省單」，鍾欣凌當下質問女兒為什麼一直跟隔壁同學講話，沒想到7歲的二寶竟然理直氣壯，「那是我男朋友啊，我們在聊天」，童言童語的一番話，讓她哭笑不得。