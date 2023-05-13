在美國調高舉債上限陷僵局及俄烏戰爭後遺症的陰影籠罩下，G7財長暨央行總裁在日本新潟舉行為期三天的會議。

G7財金首長在13日發表的聯合聲明中指出：「歷經COVID-19疫情、俄烏戰爭及通膨壓力的多番衝擊，全球經濟展現韌性。但全球經濟展望的不確定性升高下，我們須保持警戒，維持總體經濟政策的靈活與彈性。」

G7財金首長也矢言打擊高通膨，確保通膨預期「穩穩錨定」（well-anchored），這顯示他們對頑強的高通膨並未鬆懈戒心。

公報還提到，年底前啟動全球供應鏈多元化的新計畫，G7將援助中低收入國家，讓他們在能源相關產品的供應鏈中扮演更重要的角色。公報說：「供應鏈多元化有助捍衛能源安全，幫我們維護總體經濟穩定。」

G7財長公報雖對美國債限僵局隻字未提，但會議期間不時討論到此議題。東道主日本財務大臣鈴木俊一（Shunichi Suzuki）在記者會上透露，11日以全球經濟為主題的工作餐會上，討論過美債危機。

出席G7財長會議的美國財長葉倫曾警告，債限僵局若無法解決，美國史上破天荒的主權違約恐在幾周內發生。她13日接受《路透》採訪表示，相較於過去，這回化解債限危機的難度更高，但她仍樂觀認為，總會找到解決辦法。

日本央行總裁植田和男提到，多位與會的G7央行總裁認為，他們在制定未來貨幣政策指引時發現，過去實施升息的效果尚未完全顯現。

此外13日的聯合公報也未提及中國「經濟脅迫」（economic coercion），G7財長會議前盛傳將聚焦聯手對抗中國的「經濟脅迫」手段，考慮對中國投資設限作為反制。

公報僅表示，G7國家將致力確保外資對關鍵基礎建設的投資，不會破壞地主國的經濟主權。