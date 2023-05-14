鍾欣凌戲劇不斷。（粘耿豪攝）

鍾欣凌大學期間就踏入舞台劇，之後再憑藉著優異演技進入演藝圈，她在演藝圈中的24年，演過各式各樣的角色，演什麼像什麼的她，更是屢獲金鐘獎肯定，她在57屆金鐘獎被問到「對演員工作有沒有倦怠」時，表示沒有倦怠，現在反而更加期待可以和哪些導演、演員合作，那心中最期待合作的演員？鍾欣凌露出害羞的表情大喊「朴敘俊」，之後更笑說：「但我看到朴敘俊會害羞啦！」

她也曾在56屆金鐘獎上感性的說：「疫情慢慢穩定，大家戴好口罩，進到劇場，等待大幕升起，讓我們可以開門、上台演戲」，她近日受訪坦言，想再回到劇場演出，但礙於排練時間動輒2、3個月，讓她實在放心不下小孩，想等女兒們大一點再作打算；雖然舞台劇要再等等，但她在戲劇、電影方面則是要約不斷，她日前才與拍攝完好友嚴藝文所導的戲劇，而這也是2人首次在戲劇上合作。

鍾欣凌說，在進劇組前有點緊張，因為她與嚴藝文要從朋友關係演變成演員、導演，所以一開始都在抓嚴藝文的導戲風格，「我其實也好奇她可以給我們多大的發揮空間，後來發現她給演員的範圍超寬，讓我們可以玩到很瘋狂，所以那時我就放心的玩、開心的拍。」

此外，她今年也首度與九把刀合作電影，讓身為書迷的她相當高興，沒想到會有機會合作，而大家最期待的《我的婆婆怎麼那麼可愛2》，鍾欣凌也透露，確定於10月開拍。鍾欣凌最後也說，她很期待與楊貴媚、嚴藝文搭檔的實境節目《老少女奇遇記》再拍新一季內容，希望繼續挖掘、宣導地方上溫暖的人事物。