高雄市勞工局13日在博訓中心辦身障者創意市集活動，現場有35項美食、手作文創攤位，除了邀請博訓中心的結訓學員前來設攤外，也有相當多有意投入微型創業的勞工朋友們前來共襄盛舉，其中也包括原住民、新住民、中高齡者、二度就業婦女，讓市集活動不僅充滿異國風情，也增添許多童趣及溫暖氛圍，高雄市勞工局副局長陳石圍、高雄市議會議長康裕成、市議員張博洋、鄭孟洳等人都到場支持，並自掏腰包逛攤位購買市集商品，以實際行動力挺。

「深愛築夢」身障創意市集各個攤位各具特色。（高雄市博訓中心提供）

創意市集邀請多名博訓中心結訓身障學員，帶來像是皮雕、琉璃、拼布、木工等手工藝文創商品，以及多樣化的美食小點，另有原住民、新住民等多元文化的特色攤位。在舞台表演方面，邀請身障打擊樂團、新住民團體及街頭藝人等精彩演出，搭配生態走讀、家電禮盒摸彩、購物滿額禮、打卡贈精美皮件等精彩活動，也規劃小小職人闖關體驗，讓小朋友挑戰不同職種帶來的任務，增進對職業的認知。另有視障者肩頸按摩舒壓體驗，為辛苦的勞工朋友舒緩緊繃神經。

「深愛築夢」身障創意市集各個攤位各具特色。（高雄市博訓中心提供）

其中，2022年成立的「社團法人多元產業職人培育協會」宗旨是推動終身學習、培育職人、提升產業價值、促進產業經營發展等，致力於跨領域的學習和實踐，也希望透過這個協會，能夠讓更多人有機會接受多元的培訓和學習，進而提升自己的技能和競爭力。「綠藝生機」，理事長蔡佑鑫近年來所關注的一個跨域設計，例如苔球設計，苔球是一種以苔蘚為主要材料的盆栽，可以作為室內裝飾，也可以放在辦公室、咖啡店等地方，增加綠意和生氣。

高雄市議會議長康裕成，市議員鄭孟洳，張博洋以實際行動支持「深愛築夢」身障創意市集。（高雄市博訓中心提供）

勞工局今年度將持續推出3場次的市集活動，接下來將分別在7月、8月和10月舉行，最後一場次更將市集活動結合草地音樂會，為多元族群注入更多創造力。歡迎有意投入微型創業的身障等勞工朋友們，把握這難得的機會。有關市集活動詳情，請上博愛職業技能訓練中心官方網站查詢，或上臉書小勞向前行粉絲專頁查看最新活動訊息。